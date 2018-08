Algérie: Mostaganem - Réinhumation des ossements de neuf chouhada dans la commune de Sidi Ali

En Algérie, une réunion de conciliation entre militaires et autorités locales s'est tenue ce lundi… Plus »

La réinhumation du chahid Mohamed Meliani s'est effectuée à la demande de sa famille, a fait savoir la même responsable, soulignant que cette opération a permis de découvrir plusieurs effets personnels des chouhada d'une valeur historique dont des vêtements, des souliers, des armes blanches, deux torches qui demeurent encore en bon état. Le cimetière des martyrs de la commune Sidi Ali renferme les tombes de valeureux chouhada dont le chahid Benabdelmalek Ramdane dit Si Abdallah, un membre du Groupe des 22 et des héros de la bataille de Sidi Zeggai à l'instar du chahid Mohamed Djebli et chahid Si Abdeslam.

Des autorités locales civiles et militaires ont présidé la cérémonie de réinhumation des ossements de huit martyrs de la katiba du chahid Mohamed Djebli qui a conduit la bataille de Sidi Zeggai à douar El Kechakcha dans la commune de Sidi Ali (14 au 16 septembre 1956) et du chahid Meliani Mohamed (1926-1959). La direction des moudjahdine de la wilaya de Mostaganem avait effectué trois sorties sur le terrain pour déterrer et identifier les ossements en présence d'une grande foule de citoyens et de membres de la famille révolutionnaire, en prévision de leur réinhumation, a rappelé la directrice des moudjahidine, Dalila Benmessaoud dans une déclaration à l'APS.

Mostaganem — Les ossements de neuf chouhada de la glorieuse révolution de libération nationale ont été réinhumés lundi dans la commune de Sidi Ali (50 km à l'Est de Mostaganem), à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.