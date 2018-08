Algérie: Des milliers de personnes à Ifri-Ouzellaguen

En Algérie, une réunion de conciliation entre militaires et autorités locales s'est tenue ce lundi… Plus »

Certains représentants de la société, dont la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ont saisi l'opportunité pour tenir des rassemblements appelant, entre autres, au renforcement de la démocratie. Une ambiance très conviviale a marqué les cérémonies et tous les visiteurs n'avaient qu'un seul mot à la bouche : le ressourcement dans ces lieux et les motifs d'inspiration qu'il offre, qu'"il s'agisse de génie ou de courage héroïque qui animaient chacun des artisans du congrès".

Des représentants de partis politiques et du mouvement associatif, des moudjahidines, mais surtout des anonymes et des écoliers, tous ont tenu à se recueillir au pied du mémorial du monument et visiter, comme dans un pèlerinage, les structures qui le composent, notamment les salles d'expositions, les deux maisonnettes qui avaient historiquement abrité les travaux du congrès, ponctuant "ce périple", par des promenades dans les jardins alentours et des prises de photos devant les statues réalisées grandeur nature à l'effigie de chacun des héros qui avaient fait alors l'évènement.

