Algérie: Formation professionnelle - Une quarantaine de nouveaux établissements à la prochaine rentrée

Formation professionnelle : une quarantaine de nouveaux établissements à la prochaine rentrée (ministre)BLIDA - Une quarantaine de nouveaux établissements de formation sont prévus à l'ouverture à la prochaine rentrée professionnelle, attendue pour le 25 septembre prochain, a annoncé, lundi à Blida, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

"Ces nouvelles structures de formation vont atténuer la pression existant au niveau de nombreux centres disséminés à travers le pays", a estimé le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite d'inspection dans la wilaya, dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée professionnelle. A titre indicatif, M.Mebarki a cité l'ouverture attendue de trois(3) instituts d'enseignement professionnel à Bouira, Laghouat et Blida( Bouguerra), et un Institut national spécialisé à Boufarik (Blida) , inauguré, par lui, à l'occasion de cette visite.

De nouvelles spécialités de formation, fixées par les partenaires économiques dans l'objectif de couvrir les besoins de l'environnement économique en main d'œuvre qualifiée, ont été également créées à la faveur de cette nouvelle rentrée, à l'instar des techniques de vente, de l'électronique industrielle, le traitement des eaux, et la transformation du plastique, a précisé le ministre, signalant que la nouvelle nomenclature nationale des métiers compte 23 filières économiques et 478 spécialités.

Aussi, a-t-il fait part de nombreuses incitations décidées par la tutelle au profit des établissements de formation de jeunes, et ce en vue du lancement de campagnes d'information en direction des parents, afin de les informer des différentes spécialités de formation assurées par eux et des opportunités d'emploi pouvant en découler une fois leur stage fini, ceci d'autant plus qu' un taux de 50 % des jeunes chômeurs "n'ont de qualifications dans aucun métier", a ajouté M. Mebarki .

L'opportunité a donné lieu à la signature d'une convention entre les directions respectives de la formation et de l'enseignement professionnels et du logement et de l'urbanisme, stipulant la garantie d'un stage dans les métiers du bâtiment et de l'urbanisme d'une part, et la formation de travailleurs en bâtiment dans le mode apprentissage, d'autre part. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a entamé sa visite par une halte à l'Institut d'enseignement professionnel de Bouguerra , avant une inspection de l'Institut d'enseignement professionnel de Beni Mered , opérationnel depuis 2010. Il a achevé sa visite par l'inauguration de l'Institut national spécialisé de Boufarik.