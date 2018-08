Angola: L'Angola demande un soutien financier du FMI

Le vice-gouverneur de la province de Huambo chargé des services techniques et d'Infrastructures, Calunga… Plus »

Pendant deux semaines, le Gouvernement angolais et la mission du FMI ont analysé les développements économiques récents, les perspectives économiques et financières et ont discuté de la meilleure façon de soutenir les politiques et réformes économiques définies dans le programme de stabilisation macro-économique et le Plan national de développement 2018/2022.

Pour cette raison, un impact négatif sur les comptes budgétaires et extérieurs et une augmentation du déficit du compte courant est attendu.

Il a également été constaté que le taux de croissance du PIB réel pour 2018 était plus modéré que prévu, reflétant une forte réduction de la production de pétrole et de gaz.

Au cours de la visite de travail du FMI, il a été conclu que les politiques et réformes de stabilisation macro-économiques appliquées par l'Exécutif angolais, sont appropriés pour promouvoir la croissance économique et la diversification de l'activité économique, malgré l'environnement défavorable.

