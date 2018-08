Angola: Des enfants atteints d'hydrocéphalie opérés avec succès à Lunda Sul

Le vice-gouverneur de la province de Huambo chargé des services techniques et d'Infrastructures, Calunga… Plus »

Le médecin a précisé que sur les 35 cas enregistrés et contrôlés par le Bureau provincial de la Santé, 17 ne se sont pas présentés, supposant des raisons traditionnelles, les 10 autres n'ont pas de critères chirurgicaux, compte tenu de l'état de compensation qu'ils font preuve, de l'interaction clinique acceptable sans vomissements, des convulsions, irritabilité et autres bons points.

Maianda Inocente a souligné que, après 48 heures de chirurgie, l'évolution clinique des patients est satisfaisant, bien qu'il y ait trois enfants méritant une attention supplémentaire, étant donné l'affaiblissement qu'ils présentent, non pas pour hydrocéphalie, mais d'autres maladies comme la malnutrition, l'anémie et déshydratation.

