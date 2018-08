Congo-Kinshasa: Dégats de l'incendie à Bukavu - Emmanuel Ramazani Shadary de cœur avec les sinistrés

Hier, sous des toits, aujourd'hui des familles entières sont devenues quasiement des SDF (des Sans Domiciles fixes). Le désormais dauphin du Président Joseph Kabila et candidat du Front Commun pour le Congo -FCC- à la présidentielle 2018 a appelé, dans un mot confié à la presse, à la compassion envers les sinistrés et s'est dit, par ailleurs, prêt pour un élan de solidarité qui passe par des actions plus que des mots. « C'est avec consternation que j'ai appris qu'un incendie a consumé dans la nuit du 18 au 19 août 2018, près de 300 maisons à Ibanda dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu, en privant ainsi des centaines de familles d'un abri. J'exprime toute ma compassion et ma sympathie envers toutes les familles sinistrées, qui traversent cette épreuve aussi inopinée que douloureuse. La violence de cette tragédie est telle que, la compassion exprimée, pour être efficace, doit être accompagnée d'un élan de solidarité nationale, auquel je m'associerai volontier », a confié à une consoeur de 7sur7.cd.

Chrétien, congolais et humain, Emmanuel Ramazani Shadary n'a pas manqué de délier sa langue et faire parler son cœur suite à la facheuse incident survenue à Bukavu, où le week-end dernier un feu aux appetits voraces a dévasté plusieurs maisons de paisibles congolais.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.