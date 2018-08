Recourant à la sagesse bantu en exécutant un chant, le président du CALCC qui lisait le message a comparé la situation à l'état d'un vase en argile cuit fendu mais qui attend d'être juste secoué pour se briser. Et c'est celui qui l'aura touché qui portera la responsabilité, a-t-il chanté, suscitant les rires et les acclamations des convives. Le message est passé.

*Si jusqu'à la fin de septembre 2018, il n'y a pas de consensus sur la machine à voter, le fichier électoral et les mesures politiques pour la décrispation, il n'y aura plus d'autre choix que de se mettre autour d'une table pour discuter le report des élections et des modalités de gestion du pays pendant cette période.

