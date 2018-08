Congo-Kinshasa: Les vrais leaders

Les vrais leaders méritent d'être loués, glorifiés et même, adorés. Mieux serait de le faire au sens figuré. Les vrais leaders se sont décalés de ce que racontent les gueules fouilles-merdes, au quotidien. Les vrais leaders ont de l'estime, mènent à la convoitise. Faire comme eux. C'est possible.

La leçon à tirer revêt deux volets. Le premier, est celui de trouver un « candidat commun ». Le deuxième, est celui de porter « mains fortes au processus électoral » décousu depuis tôt. Ce message s'adresse essentiellement aux très chers militants de l'opposition.

L'opposition devrait, tirer l'exemple de la Majorité présidentielle, MP. En lieu et place de plébisciter la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme dauphin, mieux vaudrait trouver le candidat anonyme, qui se cache encore à l'ombre du jour.

« On ne chante pas la victoire avant la guerre », et, « celui qui veut la paix prépare la guerre », dit-on. Si les opposants n'arriveraient à aligner un candidat commun dans le délai, ils seront déclarés « perdants ». Et, si l'on arrive à boycotter les élections, celles-ci seraient renvoyées aux calendes grecques.

Bref, le leader est un model, mieux, un pionner. Avoir un sens de leadership n'en est pas un mérite, mais un travail à longue échéance, parcheminé d'épinces. Le fait d'être une opposition « radicale » ne signifie être rude. Les opposants devront se comporter en vrais leaders, faire face à tous les maux qu'engendre ce processus électoral. Ne pas baisser les bras.

En tout, la MP maintient le cap et saisit les taureaux par les cornes. Elle navigue sur des courants marins bien forts, surtout, garde la tête droit. Ses membres font comme si de rien n'était. Voilà, les vrais leaders. Les propos fusent de partout, mais eux foncent. Ils foncent le plus lointain possible. Comme si les opposants sont essoufflés avant la levée du soleil.

Un message fort. Du Marechal Mobutu. De Mzee Kabila. Même d'Etienne Tshisekedi. « Chers opposants, multipliez vous et remplissez la sphère politique congolaise. Soyez fécond. Résister à toute tentative de l'adversaire. Prospérez à tous égards, pourvu que vous acceptiez cette lourde charge de responsabilité qui vous incombe ».