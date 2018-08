Congo-Kinshasa: JBA et le CNJ innovent. Shark Club - Le Festival Bilenge s'ouvre ce samedi 25 août !

Ecoutez ! Cela n'est pas une galéjàde, le festival dénommé :« Bilenge pona Kimia », aura bel et bien lieu ce samedi 25 août 2018, au Shark Club de Kinshasa.

Voilà, les jeunes de "Kin La belle" doivent se réjouir de cette bonne nouvelle, surtout qu'elle intervient au bon moment pendant que les écoliers et étudiants sont en vacances. Organisé par l'ASBL dénommée Jeunesse Batisseuse d'Avenir (JBA) et le Conseil National de la Jeunesse, ce Festival revêt une grande importance pour la jeunesse congolaise considerée comme l'avenir de ce pays immense au cœur de l'Afrique. A en croire Paul Ramazani Muluta, Président de la JBA, ce sera un temps de féderation, réflexion et festivité pour les"Bilenge", à comprendre la Jeunesse.

C'est une première en République Démocratique du Congo, le festival «Bilenge pona Kimia» vera le go être donné ce samedi 25 août 2018, au Shark Club de Kinshasa, situé dans la péripherie du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, à Gombe. Organisé sous le Haut Patronnage du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce festival va connaître l'apport considérable de la JBA et du CNJ. Selon son initiateur, Paul Ramazani Muluta, cette festivité reserve toute une panoplie de surprises à la jeunesse du pays. Dans la première phase, un atélier à l'initiation d'esprit d'entrepreneuriat sera mis sur pied, sans oublier la serie de forums et conférences qui s'en suivront. La deuxième phase sera basée exclusivement pour la fête proprement dite, allusion faite par l'installation d'un podium de spectacle, afin de permettre aux musiciens et danseurs de prester. Dans ce volet, il y aura l'exposition des stands caractérisés par bien de choses dont à manger.

A tout dire, la jeunesse congolaise ne devrait pas manquer de participer massivement à ce grand rendez-vous de fin du mois, non seulement parce que c'est une première édition du festival "Bilenge", mais aussi parce que l'entrée est gratuite, raison de plus pour venir se satisfaire. C'est donc un cadeau de la Jeunesse Battisseuse d'Avenir de Paul Ramazani. Quoique organisé sous le haut patronnage de la Présidence, ce moment de detente est ouvert à tout le monde, sans aucune distinction des tendances politiques ou confessions religieuses. « Nous attendons à un grand engouement, un moment de féderation entre les jeunes, cordiale bienvenue à la jeunesse congolaise », a souhaité le Président de la JBA.