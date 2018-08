Maroc: Hausse de 19% des arrivées touristiques au mois de juillet

Selon le CRT, l'analyse du cumul des arrivées enregistrées durant les six premiers mois de l'année en cours attestent que les touristes français ont réalisé le plus grand nombre de nuitées, soit 522.573 contre 412.592 il y a une année, soit une progression de 26,66%.

Selon les chiffres du CRT, la capacité hôtelière à Agadir avoisine environ 30.695 lits constituée à plus de 57% de chambres d'hôtels 4 étoiles, suivis des villages de vacances (24,56%), de résidences touristiques (21,61%) et de chambres dans des hôtels 5 étoiles (14,17%).

Pour ce qui est des marchés en baisse, la destination Agadir n'a attiré que 1.656 touristes russes contre 2.406 pour la même période de 2017, en baisse de -31,17%. Le nombre de touristes en provenance d'Algérie et d'Espagne a également chuté respectivement de -14,43% et -3,55%.

Avec une variation de 43,17%, les Allemands suivent avec 11.683 arrivées contre 8.160 il y a un an devant les Anglais passés de 7.988 à 9.107, soit une progression de 14,01%, et les Polonais qui ont totalisé 6.347 arrivées contre 3.783, soit+67,78%

Un total de 127.240 touristes ont visité Agadir durant le mois de juillet dernier, en progression de 19,44% par rapport à la même période un an plus tôt, selon le Conseil régional du tourisme Souss-Massa (CRT).

