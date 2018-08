Maroc: Coupe de la CAF - La RSB confirme, le Raja s'emmêle les pinceaux

Pour cette confrontation entre le Raja et Aduana Stars qui aura lieu le 29 courant à 20 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca, la Confédération africaine a désigné le referee burkinabé Uste Ephrem qui sera assisté par son compatriote Seydou Tiama et le Tchadien Issa Yaya.

Pour sa part, le Raja a eu droit à un tout autre scénario puisqu'il s'est incliné devant l'AS Vita Club sur le score de 2 à 0, buts de Fabrice Ngoma et Jean-Marc Makusu respectivement à la 50è minute et à l'heure de jeu.

A noter que le match RSB-HSB Songo, dont le coup d'envoi sera donné à partir de 20 heures simultanément avec l'autre rencontre entre Al Masry et El Hilal, sera sifflé par un trio d'arbitrage mauritanien conduit par Ali Lemghaifry, secondé par Abderahmane Warr et Hamedine Diba.

Lors de l'ultime journée programmée le 29 courant, l'on aura droit à un duel à distance entre la RSB et Al Masry avec comme enjeu, la première place du groupe et l'avantage qui va avec : se déplacer au match aller et recevoir au retour. A cet effet, toutes les chances sont du côté de la formation marocaine qui jouera à domicile le HCB Songo, bon dernier, au moment où Al Masry accueillera El Hilal.

Parfaite opération donc à mettre à l'actif de la Renaissance de Berkane qui a sorti en déplacement un match plein devant le club d'El Hilal, un habitué des joutes continentales. La RSB, qui n'était arrivée à destination que vendredi dernier après un long voyage qui a duré 24 heures via Doha, a scellé, comme précité, le sort de cette confrontation sur la marque de 2 à 0 grâce aux réalisations du Togolais Laba Kojo à la 40è et de sa nouvelle recrue, le Burkinabé Alain Traoré à la 64ème minute de jeu.

