Madagascar: Vie d'artiste - Liantsoa a dit « oui » à Mahatozo !

Liantsoa et Mahatozo se sont ainsi dits oui samedi dernier et continueront désormais leur chemin ensemble... pour le pire et le meilleur

Ils ont fait le grand saut ! Pour Liantsoa, le rêve est maintenant devenu réalité. Car allier sa vie à celui qu'a choisi son cœur, c'est le rêve de presque toutes les jeunes femmes. Samedi dernier, la chanteuse de « isa roa telo » et son Mahatozo se sont ainsi dits « oui » à la FJKM Atsimon'i Mahamasina.

Liantsoa - isa roa telo n'est plus un cœur à prendre ! Son destin est désormais lié à jamais à celui de son pianiste et meilleur ami Mahatozo. Il y a six ans, tout semblait pourtant encore incertain. Elle était plus r'nb. Lui est un fou de jazz. Deux mondes assez différents mais qui se rejoignent de temps à autre. En 2012, quand Mahatozo rejoint le groupe isa roa telo pour en devenir le pianiste, tous deux commencent à se rapprocher. « On était tellement différent l'un de l'autre. Une chose était néanmoins sûre, on avait la même passion pour la musique », raconte Liantsoa.

Au fil du temps, les deux amis se rapprochent. Comme il n'y a qu'un pas entre l'amitié et l'amour, leur relation prend une autre tournure. En 2013, c'est donc une nouvelle page qui commence pour les deux jeunes gens qui continuent également leur chemin musical ensemble. « En 2016, j'ai commencé à mener une carrière en solo, en parallèle à « isa roa telo » qui était en suspens. Il m'a soutenu et nous nous sommes encore plus rapprochés qu'en 2018 nous avons pris la décision d'officialiser notre union, devant Dieu et devant les hommes ». Samedi dernier, Liantsoa et Mahatozo se sont ainsi dits « oui » à la FJKM Atsimon'i Mahamasina. Les jeunes mariés ont ensuite célébré leur union avec leurs proches à la Villa Sapin Ambohimangakely. Une cérémonie en toute simplicité autour du thème « love & music ». Les deux artistes continueront désormais leur chemin ensemble... pour le pire et le meilleur !