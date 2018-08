Madagascar: Basket - Sommets nationaux - Cinq équipes se détachent chez les vétérans dames

Il s'agit du BBCM de Mahamasina et de LRBB Analamanga, mais, ces formations sont talonnées de près par les policiers du Cospn, des militaires du Cosfa et les Majungais du SBBC. En U14 filles, JBCA d'Analamanga a remporté sa deuxième victoire face au JSB Boeny par 21 à 10. Les équipes du Cosfa, de Sepa ABM Boeny, Cosfa Analamanga, ont toutes gagné leur rencontre hier. Les éliminatoires se poursuivront ce jour.

Lors de la troisième journée des éliminatoires d'hier, la troupe à Voahangy a pris le dessus sur les joueuses de l'ASM de Bongolava sur le score de 72 à 28. L'équipe d'Ambohimanarina a signé sa troisième victoire de suite, et se classe en tête de la poule C. Club Maman de Diana réalise également un parcours sans faute dans la poule A, l'ASE de Haute-Matsiatra dans la poule C, Coup de Coupe de Boeny dans la poule D et SCF finances de Boeny dans la poule E et Vibb's de Vakinankaratra dans la poule F. Dans la catégorie masculine, deux équipes se distinguent.

Les journées se suivent et se ressemblent pour cinq équipes dans la catégorie vétérans dames au championnat de Madagascar disputé actuellement à Nosy-Be. Ces cinq équipes s'émergent du lot et réalisent un parcours sans faute.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.