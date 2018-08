Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Inauguration du centre hospitalier à Soavinandriana-Itasy

Le président Hery Rajaonarimampianina continue son périple, à travers le pays, ces derniers temps.

Il était ainsi à Soavinandriana-Itasy, hier. Il a procédé ainsi à l'inauguration du centre hospitalier de référence de district (CHRD2) doté d'un nouveau bloc opératoire, équipé aux normes internationales. Le lycée technique professionnel de Soavinandriana a également été pourvu d'un nouveau bâtiment, et peut désormais accueillir 350 élèves. Par ailleurs, trois nouveaux barrages ont été construits, et sept autres réhabilités à Ifanja Avaratra ; 17 km de canaux ont été assainis, dont 6 km à Ifanja Avaratra, et 11 km à Ifanja Atsimo. Le président Hery Rajaonarimampianina s'est également adressé particulièrement aux maires, pour leur rappeler qu'ils doivent collaborer pour relever le défi du développement, et que leur premier devoir est d'oeuvrer pour le bien de la population. Un clin d'œil à l'endroit de ces élus.

Ainsi, pour le district de Soavinandriana, il a offert 22 motocyclettes, dont 16 pour les maires, et 6 à la gendarmerie et à la police nationale. La Région Itasy s'est également vue remettre les engins et les équipements du BNGRC dont une ambulance, un tractopelle et un camion benne, mais aussi 84 smartphones munis de chargeurs solaires.