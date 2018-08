Madagascar: Andry Rajoelina - Un fond spécial pour les jeunes

Soutien inconditionnel. La difficulté de l'acheminement des produits à cause de l'état des routes qui sont impraticables dans les zones rurales, l'insécurité, le manque d'infrastructure et de personnel dans les domaines de l'éducation et de la santé publique, la difficulté d'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que le chômage qui touche presque toutes les tranches d'âge. Ce sont entre autres, les réalités qui caractérisent le quotidien de la population à Ibity, à Betafo et à Manjakandriana. Dans son projet IEM, Andry Rajoelina entend mettre en œuvre des « Travaux à Grande Vitesse » pour rattraper le retard enregistré par Madagascar dans le domaine du développement. A Ibity, l'ex-homme fort du pays a offert des tôles pour la réhabilitation des quatre églises de la commune.

En retour, Andry Rajoelina a promis un stade et un boulodrome aux normes pour Betafo. Il s'est même prêté à une partie de pétanque avec le jeune champion du monde de cette discipline, Andriamandamina Fitahiana Luc, certainement afin de démontrer sa polyvalence mais aussi pour affirmer qu'il est un compétiteur. En effet, Andry Rajoelina entend prioriser les jeunes pour les actions au développement. « Madagascar a besoin d'un président jeune, dynamique, et qui connait les problèmes de la Jeunesse malgache », a-t-il martelé. Hier, il a fait savoir que son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar », prévoit la création d'un fond spécial pour aider les jeunes qui souhaitent fonder leur propre entreprise et/ou ceux qui souhaitent créer leur fond de commerce ou investir dans l'agriculture, l'élevage ou l'artisanat.

