Madagascar: Ilaivola Ivato - Le mari et son épouse agressés et ligotés lors de l'attaque de leur domicile

Le domicile d'une employée d'un ministère sis à Ivato était la cible d'une attaque à main armée, le week-end dernier. Les malfaiteurs ont agressé et ligoté le père de famille et son épouse avant de saccager la maison. En effet, Une certaine somme d'argent et des objets de valeurs ont été dérobés.

L'acte a été commis la nuit du 17 au 18 août vers 2 heures du matin. Quatre individus dont trois cagoulés et armés d'un pistolet de fabrication artisanale et d'un fusil de chasse ainsi que d'armes blanches se sont introduits de force au domicile du couple dans le « fokontany » d'Ilaivola. Selon les informations émanant de la gendarmerie qui se charge de l'enquête, les malfaiteurs sont entrés par la fenêtre de la chambre du fils du couple en se servant d'une échelle qu'ils ont emmenée. A partir de là, ils sont passés dans la chambre du couple où ils ont asséné de coups de cross le crâne et les genoux du mari avant de le ligoter pour le maîtriser.

Puis, ils ont également lié la femme avec un rideau. Un des malfaiteurs s'apprêtait à violer la mère de famille. Il a dû se plier quand l'un de ses comparses lui a rappelé qu'ils sont venus pour l'argent mais non pour autre chose.

Ainsi, la bande s'est emparée d'une somme de 20.000 ariary, deux téléphones portables, quatre montres, un ordinateur, une guitare acoustique, deux clés USD, des bijoux en argent et quelques bracelets avant d'évacuer les lieux. C'était le lendemain matin que le couple s'est rendu au poste de la gendarmerie d'Ankadindravola pour signaler cette attaque. L'enquête est alors ouverte. Et aucun suspect n'est encore arrêté.