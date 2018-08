Madagascar: Ambassade de Chine - Don de matériels pour le Menabe

4 ordinateurs, 4 imprimantes, 1 appareil photo digital et 10 clés USB. Un lot de matériels d'une valeur de 19 millions d'ariary qui a été remis à titre de don par l'Ambassade de la République Populaire de Chine à Madagascar aux bâtiments administratifs de la Région Menabe et de la Préfecture de Morondava qui ont été endommagés par un incendie.

Réhabilitation. « C'est avec un sentiment de fraternité que je participe à cette cérémonie de remise de don », a déclaré l'Ambassadeur SEMme Yang Xiaorong. En rappelant l'importance que la Chine attache aux relations amicales avec la Grande Ile. « Quand Madagascar a subi des catastrophes naturelles et rencontré des difficultés, le peuple chinois s'est toujours tenu au côté du peuple malagasy en lui donnant un coup de main », a-t-elle rappelé. En témoigne ce don qui est destiné à contribuer à la réhabilitation rapide des bâtiments administratifs sinistrés et à promouvoir les relations entre les deux pays.

Développement. « Depuis l'établissement des relations diplomatiques sino-malagasy, la coopération entre la Chine et Madagascar, y compris la région Sud de Madagascar, dans les domaines des infrastructures, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé publique et de l'éducation, s'est renforcée sans cesse », a fait remarquer SEMme Yang Xiaorong. En ajoutant dans la foulée que « Madagascar a un grand potentiel de développement et un bel avenir, parce que la population malagasy est intelligente et dynamique, et les conditions naturelles avantageuses ». Et de réitérer la volonté de la Chine de rester « un bon ami et un partenaire fidèle de Madagascar » et d'accompagner ce dernier dans son développement.