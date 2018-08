Algérie: Bensalah, Bouhadja et Ouyahia accomplissent la prière de l'Aid El-Adha à la Grande Mosquée

- Les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale, respectivement Abdelkader Bensalah et Said Bouhadja, et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ont accompli mardi à la Grande mosquée d'Alger, la prière de l'Aïd Al-Adha avec les fidèles dans un climat de piété.

Des membres du gouvernement, de hauts responsables de l'Etat, des représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que des membres du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédité à Alger, ont également accompli la prière de l'Aïd Al-Adha.

Pendant les deux prêches, l'imam a rappelé aux fidèles que l'Aïd El-Adha était une occasion de joie et de solidarité entre les membres de la société, les appelants à être porteur de ces valeurs au quotidien.

Rappelant le jour de Arafat, où les pèlerins se sont dirigés au mont éponyme, lundi, pour y invoquer Allah le Tout Puissant dans un climat de ferveur et de piété, l'orateur a souligné que Arafat a une si grande importance que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a résumé le pèlerinage en ce jour "Le hadj c'est Arafat".

L'imam a abordé également la célébration du double anniversaire du 20 août, rappelant les sacrifices de nos glorieux Chouhada et moudjahidine, exhortant les enfants de cette génération à la préservation de l'Algérie, de sa souveraineté, de sa valeur et de son identité.

Il a, en outre, mis en exergue les efforts consentis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a posé les fondements, les principes et les valeurs de la paix, de la prospérité et de la réconciliation nationale à travers tout le territoire, ces valeurs dont s'inspirent plusieurs pays du monde souffrant du terrorisme.

L'imam a invité également les fidèles à rejeter la violence et la division et à raffermir les rangs afin de préserver la paix, la sécurité et la quiétude dont jouit notre cher pays, rappelant aux fidèles que l'Aïd El Adha était l'occasion de louer Dieu Tout-Puissant et perpétuer la tradition du prophète Ibrahim El Khalil qui s'est soumis à la volonté du Seigneur.

Après la prière, MM. Abdelkader Bensalah, Said Bouhadja et Ahmed Ouyahia ont reçu les voeux des citoyens.