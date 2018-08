Algérie: L'Algérie est une et indivisible et sa diversité doctrinale et linguistique est une force

Mont Arafat — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a affirmé lundi devant les hadjis algériens rassemblés à Arafat (Arabie Saoudite) que "l'Algérie est une et indivisible et sa diversité doctrinale et linguistique est une force et un élément de mosaïque qui ne fait que l'embellir davantage".

Intervenant devant des hadjis du M'zab au niveau des tentes réservées aux Algériens à Arafat, M. Aïssa a appelé "à faire de l'Algérie une citadelle rayonnante autour d'elle afin de la prémunir contre la division, le sectarisme, le fanatisme, la faiblesse et l'occupation". Saluant "la louable tradition instaurée par la délégation des M'zab de nous réserver chaque année un accueil chaleureux sous cette tente", le ministre a déclaré : "dans cette tente et autour de ce repas se trouvent aujourd'hui des mozabite mais aussi l'Algérie tout entière avec toutes sa diversité politique et idéologique, toutes ses régions et tous ses statuts sociaux".

« Cette rencontre autour d'un couscous authentiquement algérien est à chaque fois l'occasion d'un échange et d'un dialogue franc et sincère dont la conclusion est que l'Algérie est une et indivisible en dépit de sa diversité de ses doctrines et du démembrement de leurs sources. »

Le rite du rassemblement de Arafat coïncidant avec le double anniversaire du 20 août 1955/1956, le ministre des Affaires religieuses a appelé les hadjis algériens à avoir une pensée pour les Moudjahidine et à se recueillir à la mémoire des Chouhada et des victimes du devoir national grâce à qui l'Algérie vit aujourd'hui libre et indépendante.