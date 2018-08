Angola: Le pays participe au congrès africain des inspecteurs de l'environnement

Le vice-gouverneur de la province de Huambo chargé des services techniques et d'Infrastructures, Calunga… Plus »

L'Association des inspecteurs de l'environnement d'Afrique - Angola est une association qui s'emploie à protéger, conserver et restaurer la biodiversité de l'Afrique, ainsi que la conservation continue de sa nature sauvage au profit des générations présentes et futures.

Partager et identifier les défis uniques parmi les inspecteurs fiscaux africains et développer des solutions pour améliorer la capacité des inspecteurs font partie des objectifs de la réunion.

Selon un communiqué de presse de l'Association des inspecteurs de l'environnement d'Afrique - noyau Angola parvenu mardi à l'Angop, ce sera le premier événement du genre et se tiendra sous la devise « Construire une capacité efficace et un système de soutien

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.