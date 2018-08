Congo-Kinshasa: Anthony Limbombé - Accord Nantes-Bruges pour le Belgo-Congolais

Anthony Limbombé au FC Nantes, c'est officiel ! Les Canaris et le Club de Bruges sont parvenus à un accord quant au futur transfert du jeune belge d'origine congolaise.

« Le FC Nantes et le Club Bruges ont trouvé ce jour un accord financier pour le transfert d'Anthony Limbombé. Cependant, la validité de cet accord reste notamment soumise à un test physique et à un examen médical du joueur aux résultats satisfaisants. On vous informe au plus vite ! » peut-on lire sur le compte des Canaris. L'international belge pourrait devenir le plus gros transfert de l'histoire du club, la somme de 10 millions d'euros étant évoquée.

Auteur de six buts et six passes décisives en 27 matches de Championnat belge la saison dernière, Anthony Limbombé pourrait évoluer au poste de milieu offensif excentré dans le système mis en place par Miguel Cardoso. Le gaucher belge de 24 ans, au Club de Bruges depuis juillet 2016, compte une sélection avec les Diables Rouges. Il avait joué 45 minutes du match amical contre l'Arabie saoudite le 27 mars, prenant la place de Yannick Carrasco sur le flanc gauche belge.

Formé à Genk, où il est passé professionnel en 2010, Limbombé a évolué en prêt au Lierse (2014) avant de rejoindre le NEC Nimègue en 2014. Après deux ans aux Pays-Bas, il est revenu en Belgique, s'engageant avec le Club de Bruges. Depuis lors, il s'est érigé comme un des meilleurs joueurs du championnat. Limbombé a été élu Soulier d'ébène en 2018.