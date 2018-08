Sénégal: Tabaski - L'UCG lance une opération "Ville propre" à Dakar

Des professeurs de mathématiques qui servent dans des collèges et lycée de Thiès plaident… Plus »

L'UCG a pour mission d'élaborer la stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets, d'accompagner et de renforcer les capacités des collectivités locales en matière de gestion durable des déchets, de mettre en œuvre les programmes de gestion, valorisation et traitement des déchets, de contribuer à la mobilisation sociales en faveur de la salubrité.

L'UCG renforce ainsi son dispositif quotidien en sensibilisant les vendeurs de moutons et les commerçants pour le nettoiement des sites, selon Omar Sokhna, chef du secteur territorial Grand-Yoff-Han-Bel-Air. Il a souligné que 20 camions sont mis en circulation par jour pour la collecte des déchets le matin, l'après-midi et le soir.

Pour l'UCG, "l'objectif de cette opération est de nettoyer et maintenir propres les lieux de culte, les marchés, les grandes artères et d'enlever la surproduction d'ordures ménagère".

