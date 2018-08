Ile Maurice: Energie solaire photovoltaïque - Atelier de validation sur l'évaluation du marché de production énergétique à petite échelle

communiqué de presse

Un atelier de validation sur l'évaluation du marché du projet de production énergétique à petite échelle (Solar PV Small-Scale Distributed Generation-SSDG) se tiendra les 23 et 24 août 2018 à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava à l'initiative du ministère de l'Energie et des Services publics, du Central Electricity Board et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Suite au lancement du Long Term Energy Strategy 2009-2025, le gouvernement a lancé en 2010, avec le soutien du PNUD, le programme SSDG qui a aidé quelque 250 ménages, écoles et institutions publiques à installer des petites installations photovoltaïques et éoliennes (

Dans le cadre du projet du Fonds de l'environnement mondial, il a été estimé qu'une évaluation détaillée de l'état et des impacts de la pénétration de la photovoltaïque à ce jour, à Maurice et dans les îles éparses, constituait une étape cruciale avant la conception et le lancement de nouveaux plans, cela afin d'assurer un développement sain, logique, planifié et durable de ce nouveau secteur.

Ainsi, les services de Deloitte (Maurice et Inde) ont été sollicités pour mener une série d'études approfondies sur le segment de marché photovoltaïque, son statut actuel, les nombreuses lacunes et obstacles (juridiques, financiers, environnementaux), son potentiel de développement et les mesures concrètes et factuelles à mettre en œuvre en vue de permettre le lancement de ce nouveau sous-secteur dans les conditions les plus favorables et les plus durables.

Les consultants se sont penchés sur cinq aspects du marché dans le cadre de leur étude. Ils sont : le marché de la photovoltaïque à Maurice ; les règlements applicables au SSDG ; les mécanismes de financement et cadres d'investissement pour le développement du marché du photovoltaïque ; le design du Solar PV Ownership Model pour les différents segments de marché ; et L'élimination efficace des déchets solaires photovoltaïques.

L'atelier

L'atelier vise ainsi à présenter les résultats des études et analyses effectuées par le consultant et les parties prenantes locales tout en permettant aux participants de prendre connaissance du progrès réalisé dans ce secteur et les nombreux défis à venir. L'atelier agira également comme plateforme pour des discussions plus poussées par rapport aux différents aspects de l'étude et facilitera le brainstorming entre les participants, ce qui aidera le consultant à finaliser les rapports.

Les thèmes qui seront abordés lors de l'atelier comprennent, entre autres : Etude sur le marché du photovoltaïque à Maurice ; Evaluation des règlements applicables au SSDG à Maurice ; Le design du Solar PV Ownership Model pour les différents segments de marché ; mécanismes financiers et cadres d'investissement pour le développement du marché du photovoltaïque ; et l'élimination efficace des déchets solaires photovoltaïques.