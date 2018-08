Gabon: Affaires étrangères - Entre nouveau siège et équipement informatique chinois

Par ailleurs, ce don qui comprend des ordinateurs complets, des imprimantes et des photocopieurs multifonction, des onduleurs, des cartouches d'encre et des anti-virus laisse quand même certains spécialistes de l'informatique sceptiques. En effet, pour eux, il serait imprudent pour une administration stratégique comme celle-là de recevoir un don en matériel informatique quand on connait la pénétration et la ruse de l'espionnage diplomatique dans les technologies de l'information et de la communication. Toutefois, sans vouloir prêter des intentions au gouvernement chinois, dont la coopération avec notre pays est vielle aujourd'hui de 40 ans, la confiance n'exclut pas le contrôle. Car l'information aujourd'hui est une arme.

Par ce énième appui matériel, après celui similaire de 2015, la partie chinoise espère contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires gabonais pour le dit ministère. Visiblement heureux de recevoir ce don, Régis Immongault, n'a pas manqué de remercier le gouvernement chinois, tout en ajoutant que « le matériel que vous nous offrez permettra non seulement au Département d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République gabonaise, chef de l'Etat, qui a entamé le processus de mise en place d'une diplomatie au service du Gabon Emergent, mais aussi il contribuera à rendre plus performante de l'administration des Affaires Etrangères ».

