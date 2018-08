Lancé en 2017, le programme Coding forward for Senegal" a d'abord procédé par à l'organisation d'une formation des professeurs de collèges et lycées durant cinq jours, du 21 au 25 août 2017, à Thiès. Une période, durant laquelle, il a été initié une vingtaine d'élèves.

Pour lui, cette formation a été très instructive car ça nous a permis de découvrir les secrets du codage artistique. « Cette formation sur P5 m'a poussé à me lancer sur d'autres projets et essayer d'apprendre d'autres langages informatiques ».

A son avis, « Les modèles que nous avons créés ne sont que le début d'une idée plus grande de ce qu'on aimerait réaliser dans le futur et pourquoi ne pas penser à créer une entreprise ».

Un programme qui, selon le Dr Christelle Scharff, cofondatrice de Mobile Senegal et Présidente de Mobil(4)Senegal, se focalise sur l'apprentissage de la programmation informatique (coding) avec JavaScript et la bibliothèque p5.js. qui est un outil de création graphique interactive.

Ce qui est le fruit du travail de leurs enseignements et professeurs qui ont bénéficié de cette initiative sponsorisée par Google à travers son programme Computer Science for High School (CS4HS).

Il s'agit entre autres de la disponibilité en nombre suffisant de matériel informatique au niveau des salles informatiques des établissements du pays, ainsi que d'une bonne connexion internet mais aussi des enseignants et professeurs engagés pour la cause.

Des élèves issus des Collèges et Lycées de Malick Sy, Notto Diobass, Ahmadou Ndack Seck, Medina Fall, et Jules Sagna de Thiès et sa région l'ont démontré à travers la qualité des œuvres qu'ils ont réalisés avec JavaScript et la bibliothèque p5.js. qui est un outil de création graphique interactive.

Des professeurs de mathématiques qui servent dans des collèges et lycée de Thiès plaident pour l'intégration du codage informatique dans le programme de l'enseignement général. Ils l'ont fait lors de l'atelier de restitution marquant la fin du programme "Coding forward for Senegal" que l'association Mobile(4)Senegal avait lancé en août 2017. La cérémonie s'est tenue le samedi 11 août 2018 à la salle Notre Dame de Cana, Paroisse Saint Jean-Baptiste, Mbour 1, Thiès.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.