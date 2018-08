Libye: Les autorités appelées à poursuivre les groupes armés en justice

« Ce n'est qu'en assurant la sécurité et la sûreté des institutions, du personnel et des infrastructures souverains de la Libye que ceux-ci pourront continuer à servir le peuple libyen », a déclaré Stephanie Williams.

Les institutions libyennes sont régulièrement devenues la cible de harcèlements et d'intimidations de la part de groupes armés opérant techniquement sous la coupe du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale. Mais ils agissent selon leur propre agenda et leurs intérêts, surtout quand il s'agit de réaliser un maximum de gain financier.

Le Fonds souverain libyen d'investissements (la Libyan Investment Authority, LIA) qui gère l'argent du pays à l'étranger a dû quitter récemment ses bureaux du centre de Tripoli pour un lieu plus « sécurisé » à cause des menaces des miliciens. Ceux-ci s'ingéraient dans le travail de ses employés.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.