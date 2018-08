Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Cinquante-trois enfants orphelins malades d'Ebola

Dans un communiqué rendu public, l'Unicef indique que les enfants représentent une proportion élevée des personnes touchées par l'épidémie en cours dans la province.

L'Unicef a identifié à ce jour cinquante-trois enfants orphelins atteints d'Ebola dont deux sont déjà décédés. Préoccupée par cette situation, cette agence de l'ONU plaide pour une assistance particulière en leur faveur. « Les enfants affectés par l'épidémie d'Ebola ont besoin d'une attention et d'une assistance particulières. Ce sont généralement les femmes qui s'occupent des enfants et quand elles sont infectées par la maladie, il y a un grand risque que leurs enfants et leurs familles deviennent vulnérables », a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, représentant de l'Unicef en RD Congo.

L'impact de la maladie sur les enfants, a-t-il souligné, ne se limite pas à ceux qui ont été infectés ou sont suspectés de l'être. « De nombreux enfants sont confrontés à la maladie ou au décès de leurs parents et de leurs proches. Certains ont perdu un grand nombre de membres de leur famille et se retrouvent seuls. Ces orphelins ont un besoin urgent de notre soutien », a-t-il insité. Aux centres de traitement Ebola de Beni et Mangina , six enfants y sont actuellement pris en charge.

L'Unicef et ses partenaires ont également formé quatre-vingt-huit travailleurs psychosociaux pour aider et réconforter les enfants dans les centres de traitement et pour soutenir ceux qui sont déchargés des centres et déclarés libres d'Ebola mais risquent d'être stigmatisés au sein de la communauté. Les travailleurs psychosociaux organisent des activités de sensibilisation afin de faciliter le retour de ces enfants dans leurs communautés.

L'organisation recherche et assiste des familles d'accueil pour les enfants orphelins en leur fournissant une aide psychosociale, matérielle et alimentaire.