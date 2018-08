Congo-Kinshasa: Belgique - A Bruxelles, le square Lumumba ne met pas fin aux débats

Ce n'est pas très bon signe : l'artiste belge d'origine rwandaise Laura Nsengiyumva s'est vu refuser un projet « qui aurait rendu, pour une fois, la figure de Léopold II critiquable au sein du Musée ». Elle avait proposé sa version de la statue de Léopold II au Palais royal, raide et digne sur son cheval. Une réplique de glace et à taille humaine du roi, dont le piédestal lui serait passé par-dessus la tête pour se transformer en lampe chauffante.

Ces dépouilles se trouvent au palais de Justice de Bruxelles, et sont réclamées par des militants en RDC, et non par les autorités de Kinshasa. Une plainte a été déposée en 2011 par les enfants de Patrice Lumumba contre les 12 hommes encore en vie ayant trempé dans le meurtre de leur père. L'enquête, depuis, s'éternise. La plainte a été jugée recevable en 2012, mais nul ne sait si elle débouchera sur un procès.

Au bout d'un an, la commission a bouclé ses travaux, sans qu'aucune de ses décisions ne soient ensuite appliquées : pas de fonds Lumumba, pas de financement pour stimuler les études d'archives sur la décolonisation, et encore moins de dédommagement à la famille. Pire : il a fallu attendre des révélations de la presse en janvier 2016 pour qu'il y ait une première perquisition. La fille de Gérard Soete, commissaire de police belge ayant œuvré au Congo, a montré à un journaliste du magazine néerlandophone Humo une dent de Patrice Lumumba, trophée rapporté par son père.

Mais le débat autour de Lumumba, Premier ministre assassiné dans des conditions atroces en 1961 par des puissances étrangères, dont la CIA et des Belges, est loin d'être clos. Cette anecdote en dit long sur le sujet : l'historien Ludo de Witte, auteur en 1999 d'un ouvrage sur l'assassinat de Lumumba qui a fait scandale en Belgique, a d'abord été invité par la mairie pour les festivités. Puis déprogrammé. Et reprogrammé sous diverses pressions, dont celle du cinéaste Raoul Peck, auteur du biopic sur Lumumba.

Un siècle plus tard, le square Lumumba est perçu comme une « grande première » en Belgique, sans doute parce que le pays a du mal à surmonter son passé colonial. Il aura fallu plus d'une décennie de bataille avant que l'inauguration ne se fasse, attirant à peine 300 personnes.

Quoi qu'il en soit, 57 ans après l'assassinat atroce du père de l'indépendance congolaise (1925-1961), la plaque apposée porte de Namur relève bien de la grande, et non de la petite histoire. Tout un symbole : elle fait pratiquement face à la statue de Léopold II sur son cheval, en bordure du Palais royal. Un roi qui avait fait du Congo belge sa propriété privée, faisant couper bien des mains dans ses exploitations de caoutchouc, comme l'avait révélé en 1903 le rapport d'un consul britannique, Roger Casement.

La seconde est toute virtuelle, figurant depuis 2015 sur Google Earth et Google Maps. La société américaine avait accédé aux demandes de collectifs de Congolais et d'Afro-descendants, qui avaient identifié la petite place de l'Athénée comme lieu idéal, nichée derrière l'église Saint-Boniface, un coin tranquille de Matonge.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.