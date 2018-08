Burkina Faso: Tabaski 2018 - Quand le prestige prend le pas sur le spirituel

Alors sachons raison garder en célébrant cette fête qui n'est pas seulement pour les musulmans, tant il est vrai qu'au Burkina, les fêtes religieuses sont un témoignage de cohésion sociale par-delà la diversité des religions. Alors, une fois de plus, bonne fête de Tabaski à tous et à toutes !

On a l'impression que pour certains fidèles, les dépenses de prestige constituent l'essentiel de cette commémoration au détriment du spirituel. L'étalage des richesses prend le pas sur la mesure qui devrait caractériser l'adoration d'Allah qui recommande d'ailleurs la générosité à l'endroit des plus démunis de la société.

Il paraît que sous d'autres cieux comme au Sénégal, des montons de Tabaski se négocient entre un et cinq millions de francs CFA ! Où allons-nous ? Même les prix de certaines denrées alimentaires connaissent des hausses en cette période de fête que certains commerçants, ignorant le sens du partage et de la solidarité que recommande l'islam, mettent à profit pour se remplir les poches.

On pense surtout au prix du mouton que certains ne peuvent se procurer que la veille, voire le jour même de la fête quand les vendeurs sont contraints de « brader » au dernier moment leurs animaux. Même si le coût d'entretien des moutons proposés à la vente n'est pas à négliger, il y a tout de même un grand écart entre la valeur réelle des animaux et ce que veulent en tirer les commerçants.

Les fidèles musulmans du Burkina et de nombreux pays célèbrent aujourd'hui, 21 août 2018, la fête de l'Aïd el Kébir communément appelée fête de la Tabaski ou fête du mouton. Bonne fête donc à tous et à toutes, même si cette fête a lieu dans un contexte de morosité sur le plan du pouvoir d'achat de nombre de nos compatriotes musulmans.

