Congo-Kinshasa: Dans les régions frontalières, l'épineuse question de la contrebande

Sauf que, historiquement, la contrebande de produits alimentaires et énergétiques fait partie de l'économie des familles qui vivent dans les régions frontalières. Une économie aujourd'hui très affaiblie, et qui n'a pas pu être renforcée par l'entrée des habitants sur le marché du travail classique.

En moyenne, depuis début 2015, l'armée algérienne a arrêté plus de 5 contrebandiers par jour, saisi des milliers de tonnes de denrées alimentaires et des millions de litres de carburant.

Depuis la chute des régimes tunisien et libyen, mais surtout, depuis l'attaque du complexe gazier de Tiguentourine, l'Algérie a renforcé le contrôle de ses frontières pour lutter contre le terrorisme. Et sa politique implique aussi d'empêcher la contrebande, notamment de carburant.

Ces événements interviennent dans un contexte de fermeture des frontières pour lutter contre le terrorisme. Or dans cette région frontalière, la lutte contre le terrorisme a un impact sur la circulation des hommes et sur la contrebande.

