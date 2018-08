Burkina Faso: Procès du putsch manqué - La petite colère du caporal Seydou Lankoandé

«Quand nous sommes revenus, le chef de mission a dit : vous êtes libres d'aller vous débarbouiller». Je suis allé à la maison pour juste me laver et revenir. « Avez-vous traversé la frontière ? », a repris le juge Seidou Ouédraogo.

Dans l'après-midi, à l'issue du rassemblement, lui et certains de ses frères d'armes ont été désignés pour une mission. Pour y aller, ils ont tous été invités à porter la tenue militaire terre du Burkina, en lieu et place de la tenue léopard du RSP. Comme je n'avais pas la tenue terre du Burkina, je suis allé en demander à un ami.

Après les observations de l'avocat du soldat de 1re classe, Placide Sow, Maître Orokia Ouattara, c'était au tour du caporal Seydou Lankoandé de s'expliquer devant la Chambre de première instance du Tribunal militaire de Ouagadougou. Il lui est reproché d'avoir aidé le Général Gilbert Diendéré pour la réussite de coups de force perpétré contre les autorités de la Transition en 2015, de s'être rendu coupable de meurtre et de coups et blessures volontaires.

La Chambre de première instance du Tribunal militaire de Ouagadougou continue d'entendre les présumés auteurs ou complices du coup d'Etat manqué de septembre 2015 au Burkina. Le soldat de 1re classe Placide Sow et le caporal Seydou Lankoandé étaient à leur tour, à la barre, le 20 août 2018. Ils ont choisi de plaider non coupables. Ils estiment qu'ils ont tous exécuté des ordres militaires.

