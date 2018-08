Sénégal: Les Lionceaux en stage à partir de jeudi

Pape Ibra Dione, Mouhamadou Lamine Kane, Samba Diallo, Oumar Diouf (AF Darou Salam), El Hadj Malick Gueye, Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré Cœur), Mohamed Guèye, Birame Diaw, Issaga Kane, Souleymane Faye (Galaxy FA), Thibault Aubertin, Cheikhou Oumar Ndiaye, Demba Seck, Insa Boye, Cheikh Ndome, Pape Oumar Sow (Génération Foot), Cheikh Mbaye Diouf, Mikayil Faye, Bacary Sané, Amete Saloum Faye, Boubacar Diédhiou Diallo, Aliou Badara Baldé et Mouhamadou Moustapha Diaw (Diambars), Ibrahima Cissokho (US Gorée), Ousmane Diallo (Noyau Iyane Thiam), Pape Moussa Thiao (Jaraaf).

Le tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie aura lieu du 9 au 18 septembre au Sénégal et mettra aux prises les neuf sélections de la zone ouest A de l'Afrique.

Un groupe qui a démarré une série de stages depuis plus de trois mois et qui est récemment venu à bout (3-0) des cadets mauritaniens à Nouakchott.

