Gabon: Un bateau disparaît mystérieusement au large de Libreville

Un rapport du Bureau maritime international signale 107 incidents durant les six premiers mois de l'année 2018. Au total, 69 navires ont été abordés, onze ont été victimes de coups de feu et quatre ont été détournés, selon la division spécialisée en crimes commerciaux de la Chambre de commerce internationale. En 2017, sur 16 incidents recensés à travers le monde, sept avaient eu lieu dans la zone du golfe de Guinée.

Un tanker chargé des produits pétroliers, avec à son bord 17 marins géorgiens et deux Russes, a mystérieusement disparu depuis une semaine au large des côtes gabonaises. Que s'est-il passé ? Problème technique ou acte de piraterie ? Des recherches ont été lancées. Les autorités gabonaises restent muettes et les seules informations disponibles proviennent de Géorgie.

