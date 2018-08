Kenya: Pasteur Ntumi - «Je viendrais lancer le désarmement, mais donnez-moi les moyens»

On peut remettre une arme mais la situation qui a provoqué qu'un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglé, finalement, c'est comme si on était des animaux qui se sont battus. J'ai soumis un cahier des charges. J'ai besoin des réponses. Qu'on me réponde sur ce que j'ai soumis. J'ai dit : je viendrais à Mayama pour lancer le désarmement. Mais donnez-moi les moyens. Je ne veux pas faire les choses en cachette.

Le pasteur Ntumi a demandé au gouvernement de lui donner les moyens nécessaires pour l'opération de désarmement de ses ex-combattants. Il veut également que soit traitée la véritable cause de la crise du Pool, demande un nouveau statut, la construction d'une maison et plaide la réhabilitation des écoles.

Répondant à son interlocuteur, l'ancien chef rebelle a adhéré à l'initiative et a souhaité que la cérémonie de ramassage d'armes soit organisée prochainement à Mayama pourvu que le gouvernement en crée les conditions. « Si nous sommes détenteurs d'une arme et que nous avons fait la paix, cette arme ne sert à rien. Nous devons la déposer, nous devons la remettre », a justifié le pasteur Ntumi.

A l'entrée d'une concession du pasteur Ntumi, des ex-combattants pieds nus improvisent une prière avant de lever la barrière. Ils forment ensuite un demi-cercle autour des membres de la Commission et, en face d'eux, le pasteur Ntumi, habillé d'un ensemble jeans et d'une paire de chaussures de sport bleu.

Une heure et douze minutes par hélicoptère et par la voie carrossable, c'est le temps qu'il a fallu aux membres de la Commission pour rejoindre la bourgade de Mihété dans le Pool.

Un peu plus de huit mois après la signature des accords de décembre 2017 qui ont permis de mettre fin à la guerre du Pool, l'ancien chef rebelle Frédéric Bintsatmou, alias pasteur Ntumi, a fait sa toute première apparition mardi 21 août 2018 dans un de ses bastions du Pool où il a rencontré la commission qui supervise l'opération de ramassage d'armes à laquelle il adhère. Le chef des ex-combattants dits «ninjas» a posé quelques doléances et demande au gouvernement d'apporter des solutions.

