Burkina Faso: Tabaski 2018 - Les musulmans burkinabè ont prié pour «la concorde nationale»

Les fidèles musulmans venus massivement des quatre coins de la capitale burkinabè ont sacrifié à la tradition. Après la prière des deux rakats, l'imam Zoungrana a procédé à l'immolation du mouton.

Cette fête, selon les adeptes de l'Islam, commémore l'asservissement d'Ibrahim (Abraham) à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël (Isaac). Face à la foi d'Ibrahim, Dieu fit remplacer son fils par un bélier blanc. C'est donc dans cet esprit que les musulmans du monde entier célèbre la Tabaski, qui signifie littéralement la grande fête.

En dehors de cet aspect spirituel, ce jour est également un jour de partage pour les musulmans. « C'est également un jour de joie et de partage pour les musulmans » a fait savoir El Hadj, Atimi Démé, 2e vice-président de la Communauté musulmane. Et le partage du mouton immolé doit se faire se faire en trois parts : la première pour la famille, la deuxième pour les relations et la troisième pour la société.

Le célébrant du jour, imam Zoungrana tout en invitant les musulmans à respecter strictement les principes cardinaux de l'islam, a demandé à ces derniers de prier pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité du peuple burkinabè.

La prière de l'Aïd el-Kébir a été placée cette année sous le signe de la concorde nationale. Dans cette optique, la communauté musulmane a invité les adeptes des autres religions à être solidaire et à privilégier le dialogue inter-religieux.

Siméon Sawadogo, ministre de l'Administration territoriale en charge des cultes, à la tête d'une délégation gouvernementale est venu communier avec les musulmans : « nous sommes venus au nom du gouvernement pour témoigner notre solidarité à nos frères musulmans à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski.

Cette fête est très importante pour les musulmans parce qu'au moment où nous la fêtons nous avons pratiquement 8143 pèlerins qui sont à la Mecque et qui prient en même temps. Nous avons été honorés et satisfaits d'entendre toutes les bénédictions à l'endroit de notre pays et nous pensons que ces bénédictions ont déjà été acceptées par Dieu » a-t-il dit.

En plus de la délégation gouvernementale, étaient présents comme à chaque année : les représentants de l'Eglise Catholique.