Congo-Kinshasa: Justice - Moïse Katumbi rejette toute idée d'amnistie en sa faveur

« Le Congo a beaucoup de frontières, je passerai peut-être par Goma, je passerai peut-être par Kinshasa. Je suis libre, je vais rentrer chez nous », a-t-il ironisé, tout en insistant sur le fait qu'il est l'objet des procès politiques. « Je demanderai à M. Kabila d'abandonner ces procès », a-t-il renchéri. Quant à sa prétendue nationalité italienne, il s'en moque. « J'ai vu une liste des gens qui ont la double nationalité et on présente Moïse Katumbi comme un Italien. Il faut alors laisser le gouvernement italien m'arrêter. Je suis un Congolais. Je suis né au Congo, heureusement, même l'aide accoucheuse-là vit encore. J'ai des amis avec lesquels on a grandi, j'ai joué dans la cité, j'ai fait l'internat, j'avais ma carte du Zaïre, j'étais même en train de la regarder aujourd'hui (mardi) », a-t-il martelé, avant de souligner l'impérieuse nécessité pour l'opposition de se choisir un candidat commun.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.