Madagascar: Trente-six candidats en lice pour la présidentielle

Aucun développement n'est possible sans les jeunes. La population malgache est constituée de 62 % de… Plus »

La prochaine élection présidentielle se déroulera au même moment que les élections législatives et pourra se tenir dans un climat politique tendu. D'avril à juin, les partisans de l'opposition n'ont cessé de dénoncer les nouvelles lois électorales et exiger la démission du président Rajaonarimampianina, accusé de dérive autoritaire. La crise n'a pu s'achever qu'à la faveur de la nomination d'un gouvernement d'union nationale.

Une fois de plus, la HCC aura à vérifier la validité des dossiers d'une pléiade de candidats dont trois anciens présidents et un en exercice : Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Hery Rajaonarimampianina. Elle a jusqu'au 26 août pour promulguer la liste définitive des candidatures retenues afin de participer au premier tour du scrutin présidentiel, le 7 novembre prochain. Cette juridiction contrôlera les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.