Sénégal: A Saint-Louis, les fidèles invités à renoncer aux mauvais comportements

Les islamologues enseignent qu'au moment où Ibrahim s'apprêtait à immoler l'enfant à l'aide d'un couteau, l'ange Jibril intervint et remplaça l'enfant par un bélier, ce qui fait du mouton l'animal le mieux recommandé pour la célébration de la Tabaski, la plus importante des fêtes musulmanes.

"Le manque de solidarité, la méchanceté, l'injustice, l'iniquité et le mensonge sont des maux qui gangrènent la société sénégalaise. Les riches n'aident plus les pauvres", a dénoncé le guide religieux dans un sermon donné après la prière de l'Aïd El-Kébir ou Tabaski.

Saint-Louis — L'imam de la principale mosquée de Saint-Louis (nord), Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, a invité les fidèles à "revoir leurs comportements", laissant entendre que les manquements aux obligations religieuses engendrent des évènements non souhaitables, dont le déficit pluviométrique et le retard de l'hivernage.

