Burkina Faso: Attaque du poste des Douanes de Batié

Sur place, les impacts de balles sont toujours visibles sur les murs du bâtiment abritant le poste et sur une voiture appartenant à un autre douanier. Avant de se fondre dans la nature après l'attaque, les assaillants ont abandonné sur les lieux, une moto et un bidon ayant contenu le combustible utilisé pour incendier.

Cette attaque a été précédée d'une longue interruption de courant dans la ville. Le bilan de l'attaque dressé au petit matin a fait état d'engins (des motos), de matériels de bureau incendiés et un jeune assistant de douanes douanier, Jean de Dieu Bado, qui était de garde, a été tué. Ce jeune douanier qui laisse derrière lui, une épouse et un enfant, de sources dignes de foi est à moins d'un an de service à Batié.

Le poste des Douanes de Batié dans la province du Noumbiel a fait l'objet d'une attaque dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 août 2018 par des hommes armés non identifiés. Au cours de cette attaque, un douanier de garde a perdu la vie et des biens ont été incendiés.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.