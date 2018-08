Ile Maurice: Tuyaux de la CWA en amiante - Quels risques pour la santé?

De plus, Rs 161 millions ont été injectées pour le remplacement de 30 km de tuyaux de diamètre de 100, 150, 200 et 300 mm de l'avenue John Kennedy à Solferino. En février de la même année, 2 km de tuyaux en fonte ductile de 150 mm de diamètre le long de Balance en passant par Chemin-Grenier jusqu'à morcellement Omnicane ont été remplacés au coût de Rs 52 millions. L'objectif de ce projet était de remplacer les tuyaux vétustes et en amiante-ciment pour une meilleure fourniture d'eau.

En 2015, la CWA avait annoncé que le budget nécessaire pour remplacer tous les vieux conduits d'eau oscillerait entre Rs 12 milliards et Rs 15 milliards. En août de la même année, des tuyaux en acier ductile de 400 mm ont remplacé les anciens en amiante sur une longueur de 2,7 km, de Case-Noyale à Coteau-Raffin. En 2017, des tuyaux en fonte ductile, de diamètre de 100, 150, 250 et 400 mm, ont remplacé ceux en amiante sur une longueur de 26 km de l'avenue John Kennedy de Vacoas à Phœnix. Un total de Rs 187 millions a été déboursé pour ce projet.

«Le vrai danger, c'est quand il y a une fissure dans les tuyaux. Cela peut se produire quand un poids lourd passe à côté.» Lors des réparations, les ouvriers sont les plus exposés. Ce sont eux qui sectionnent la partie endommagée et la connectent avec les Polyethylene pipes. «Ils le raccordent avec une sangle pour qu'il n'y ait pas de perdition.» Mais Harry Boolauck rassure qu'ils portent des équipements de protection.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.