Congo-Kinshasa: "Tombola Bendele" - L'optimisme congolais et la fierté nationale !

Entre la bière Primus et les Congolais, c'est une histoire d'amour pour toujours.

Bon goût et qualité supérieure, cette marque incarne l'identité de tout un peuple et surtout la valeur d'une nation engagée et motivée à travers son peuple optimiste qui aspire et croit à un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Voilà leitmotiv de la nouvelle campagne dénommée « PRIMUS, TOMBOLA BENDELE », qui vient encore de remettre en confiance les congolais qui se disent chaque jour : "EKOSIMBA", c'est-à-dire « ça va aller ».

De génération en génération, PRIMUS renouvelle, à travers sa nouvelle campagne, l'esprit des Consommateurs à développer un sens d'espoir avec une pensée positive. Ceci renseigne à combien plus forte raison cette bière du pays aux couleurs nationales motive les Congolais à croire en eux.

Primus, Fierté nationale !

Avec ses couleurs rayonnantes et emblématiques, PRIMUS reflète l'image du Congo -Kinshasa et son drapeau tricolore. Bleu, rouge et jaune, la marque de référence de BRALIMA est l'expression de fierté nationale. Comme le concept l'indique, il est temps pour le peuple d'élever le drapeau (BENDELE) afin de manifester le patriotisme, en consommant PRIMUS, la bière du pays.

Cette bière donne une lueur d'espoir pour dire aux quatre-vingt millions de Congolais d'être fières d'appartenir à cette grande nation qui regorge une potentialité énorme en termes de richesses sur son sol et son sous-sol. « Congo na motema, PRIMUS na loboko ». C'est une question d'amour de la patrie.

A un consommateur d'ajouter, nous citons : « Malgré les difficultés de la RDC, j'aime mon pays tel quel ».

Fierté nationale, cette bière a vécu et a toujours accompagné le Congo dans tout le moment fort de son histoire. Depuis 1923, elle est le symbole de l'unité et le catalyseur d'ambiance. D'où, le Congolais a toujours signifié son choix à cette marque à travers ce message : « To lova RDC, To pona PRIMUS ».

Primus, apika dalapo

A chaque fois, le Congolais doit avoir le plaisir de consommer sa bouteille de Primus, qui suscite en lui le courage d'espérer et de croire à son avenir et d'être fière de soi. Au-delà de son goût, la motivation avec PRIMUS, c'est de donner la joie aux Congolais, de motiver et pousser la jeunesse à faire sortir le talent en elle. Donc, il est question ici d'être positif dans la vie et surtout ne jamais reculer peu importe les difficultés ou obstacles. Car, dans tout le domaine, l'impossible n'est pas Congolais.

Alors jeune, vieux, toute génération, qui aime le Congo consommons, PRIMUS. Car c'est une question de fierté nationale !

Primus, Tombola Bendele !!!!!!