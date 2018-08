Congo-Kinshasa: Coupe du Congo de volley-ball. Shakob Woot - «Nous sommes venus vendre notre produit, le volley-ball à Kindu... »

La FEVOCO a publié la liste définitive de 14 Léopards retenus pour cette Coupe d'Afrique des nations Can de moins de 20 ans. Il s'agit de Soki Menga Grâce, Ngamasata Princilia, Wabelo Nlandu Flodie, Mundumunu Sahara, Bilondo Bethy, Tetila Bénédicte, Biyela Bénédicte, Mpata Mavie, Miandabu Ania, Sheka Bêta, Mbawoto Sahara, Mpita Celia, Musala Simite et Lemvo Bénie.

Pour rappel, la 14ème édition de la Coupe de la FEVOCO s'était déroulée à Kinshasa, remportée par VC Espoir devant Mwangaza (3-0), soit : 25-20, 25-18 et 25-17. Elle avait connu la participation de quatre provinces notamment : Kinshasa, Haut-Katanga, Kasaï central et Nord-Kivu.

Elles sont, au total, 11 équipes en lice pour la célébration de cette fête nationale de volley-ball. La douzième est encore attendue à Kindu en provenance de Lubumbashi. La ville-province de Kinshasa est bien représentée par le VC Espoir, VC Mwangaza, VC Inter et VC Police. La ville de Kindu qui abrite l'événement, a placé sa meilleure équipe du moment qui s'appelle également VC Espoir que dirige le coach Bony Kazadi. Cette équipe, a-t-on appris, s'est préparée d'arrache-pied avec objectif de gagner cette Coupe du Congo devant son public. Il y a aussi des équipes qui sont venues de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Bandundu, Lualuba etc. La compétition s'annonce très engagée.

