Congo-Kinshasa: Spectacle inédit au CC Boboto. «Le Prêtre et la Chorale» - Duel choc entre l'Abbé JM Konde et la Chorale Luc Gillon !

Pour la première fois dans l'histoire de la musique d'évangélisation, Kinshasa accueille le spectacle « le Prêtre et la Chorale », ce 25 août 2018, au Centre Culturel Boboto, dans la commune de la Gombe. C'est une grande célébration musicale qui mettra sur scène la chorale Luc GILLON et l'Abbé Jean-Marie KONDE, Prêtre de l'Archidiocèse de Kinshasa chargé de l'Aumônerie de la Culture et des Arts.

Selon les organisateurs, cet événement s'inscrit dans le cadre de «Cantate Domino», qui est un concours de musique chorale organisé l'année dernière dans la Capitale où la clôture s'est tenue au mois de juillet 2017.

Le programme de la compétition, explique-t-il, prévoyait que la chorale championne de cette première édition devra chanter au cours d'une soirée avec l'organisateur, l'Abée Jean-Marie Konde qui est aussi un chantre, auteur et compositeur.

D'où, la soirée de ce samedi 25 août consacre les choristes incontournables adorateurs du groupe Luc GILLON pour célébrer leur trophée et aussi défendre leur titre super vainqueur devant le public.

«Je demande au public de venir très nombreux pour vivre sur scène un spectacle de musique qui va opposer un prêtre contre la chorale Luc Guillon. C'est un grand rendez-vous à ne pas manquer au cours de laquelle le public va découvrir ce qu'il n'a pas l'habitude de vivre en matière des spectacles. Vraiment, c'est une fête pour célébrer le Christ, à travers cette soirée. Cette fête ne concerne pas seulement les fidèles catholiques mais elle est ouverte à tout le chrétien du Congo-RDC pour louer et adorer notre Roi, Jésus-Christ», a déclaré l'Abbé Jean-Marie KONDE.

Spectacle inédit à Kinshasa

Le «Prêtre et la chorale » est le thème de ce spectacle au cours duquel il sera question de fêter la musique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Sur scène, le Prêtre catholique va essayer d'entonner des rythmes et sons de différents styles musicaux tels que typique, folklore et moderne. Accompagné par les belles voix de la Chorale Luc GILLON, il va chanter les richesses du pays et autres chansons tirées de son propre répertoire telles que «Quelle mort ?», «Baboti», «Tongoetani», «Comment rendrai-je au Seigneur ?»...

Au-delà de ses compositions alléchantes, l'Abbé J.M KONDE va interpréter quelques cantiques classiques et baroques. Ensemble avec la chorale, ils vont revisiter en profondeur quelques titres de chansons qui ont été proposés par les choristes de Luc Guillon notamment : «Ebaleya Congo», «Indépendance tchatcha»... Ces cantiques seront exécutés différemment par rapport à la version chantée par Feu Papa Wemba dans « Ebaleya Congo». Particulièrement, le Prêtre et la chorale vont rentrer de nouveau à la source afin de donner une autre couleur à la chanson et ses mélodies. Outre l'affiche de la soirée, beaucoup d'autres artistes sont également conviés à cette célébration.

Signalons que l'Abée J.M KONDE est non seulement un berger mais aussi un chanteur, auteur et compositeur qui a déjà fait ses preuves dans l'art d'Orphée. Il a réalisé trois albums dans son actif dont «Ngongaebeti » a été son tout premier fleuron artistique qui l'a lancé sur le marché en 2009. Il est suivi de « Sambela po yabiso » et « Louons Dieu ». Présentement, l'homme de Dieu se prépare à sortir son quatrième disque ayant pour le titre phare «Jésus, je t'adore ».

Rappelons que "Cantate Domino" était au départ le titre d'une émission conçue, initiée et présentée par l'Abbé Jean-Marie KONDE et diffusée sur les antennes de la Radio télé Catholique Elykia (RTCE) qui recevait les différentes chorales de la Capitale.

Cette tranche avait comme idéal de rapprocher les groupes évoluant dans l'église catholique en y ajoutant une partie catéchistique pour donner une dimension spirituelle par rapport à la thématique et au travail artistique des chantres.

Jusqu'à preuve du contraire, le concours "Cantate Domino" reste une initiative du Prêtre Jean-Marie Konde en collaboration avec les chorales catholiques sous la coordination de l'archidiocèse de Kinshasa dont son Eminence le Cardinal Laurent Monsengwo assure le parrainage.