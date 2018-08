Burkina Faso: Site de granit de Pissy - Le président de l'AN secours des concasseurs

Le Président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a fait don de vivres, le lundi 20 août 2018, aux travailleurs du site de granit au quartier Pissy de Ouagadougou. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires qui tirent leur pitance quotidienne du concassage de la roche.

Les 4 000 exploitants du site de concassage de granit de Pissy à Ouagadougou ont reçu le lundi 20 août 2018, la visite du président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, qui n'est pas allé les mains vides.

Parti avec initialement huit (08) tonnes de vivres, composés de riz et du maïs, ce dont est passé finalement à 20 tonnes, vu le nombre des occupants. Pour le président de l'Association des travailleurs de la roche de Kadiogo qui regroupe les intervenants du site, Edouard Sawadogo, c'est un geste mémorable.

« Depuis que nous sommes sur ce site, il y a plus d'une trentaine d'années, c'est la première fois que nous recevons la visite d'une autorité de la trempe du président de l'Assemblée nationale. Son geste restera à jamais gravé dans la mémoire de tous ces démunis qui s'adonnent à l'activité de la roche afin d'avoir de quoi subvenir aux besoins de leurs familles », a-t-il loué.

Selon lui, les concasseurs étaient au départ au nombre de six à exploiter la roche. Puis, ils ont vu leur nombre grossir progressivement avec l'arrivée de jeunes, du fait du chômage et des femmes notamment celles ayant perdu leurs époux ou en difficulté pour diverses raisons.

Habibou Sawadogo est la responsable des femmes intervenant sur le site. La soixantaine bien sonnée, avec un cumul de 30 ans dans l'activité, elle a déploré leurs conditions de vies et de travail. « Nous sommes ici parce que nous n'avons pas les moyens de mener une autre activité.

Ici, nous ne gagnons pas grand-chose, mais comme ces maigres moyens permettent à beaucoup d'entre nous de calmer le ventre de leur enfants, nous rendons grâce à Dieu », a-t-elle déclaré. Et de faire remarquer que le site ne dispose que de seulement deux toilettes pour l'ensemble des 4 000 travailleurs.

Les travailleurs ont donc saisi l'occasion de cette visite pour soumettre des doléances au patron de l'Assemblée nationale. On peut noter entre autres, la construction d'un Centre de santé, d'une école primaire, l'octroi de crédit pour les femmes et l'aide à la scolarisation des élèves dont les parents sont « totalement démunis ».

Après une visite guidée sur le site où il a pu voir des femmes à l'œuvre dans les différents maillons de la chaîne de production, Alassane Sakandé a salué le courage de ceux qui s'adonnent à ce dur labeur.

« Des engagements fermes »

« Ce qui m'a été donné de voir ce matin est très impressionnant. Un trou d'à peu près 50 mètres où chaque jour que Dieu fait, des femmes et des hommes descendent dans la crevasse pour faire sortir des tonnes et des tonnes de blocs de granits qu'ils concassent à la main, je trouve que ce sont des braves et leur courage mérite d'être salué », a-t-il confié.

Reconnaissant les risques que courent les travailleurs, M. Sakandé a souligné la nécessité d'œuvrer à réduire ces risques en attendant que les conditions du départ des occupants du site soient réunies. Pour ce faire, il a promis de revenir « très prochainement » sur les lieux avec une délégation gouvernementale.

Mais d'ores et déjà, le député a donné suite à certaines doléances des travailleurs de la roche. En effet, il s' est engagé à débourser 5 millions de F CFA pour des microcrédits au profit des femmes. De plus, il a promis la réalisation d'une infirmerie et la clôture de l'école préscolaire qui accueille les enfants du site, l'acquisition de manuels didactiques et des bourses pour 100 écoliers.

En somme, ce sont des doléances d'un montant global de plus de 40 millions de F CFA qui ont ainsi obtenu une suite favorable. Mais l'homme le plus heureux de cette visite de Bala Sakandé, est certainement Rimkieta Sawadogo. Victime d'un accident de travail sur le site depuis 2016 et nécessitant une intervention, il traîne toujours son mal, n'ayant pas pu réunir les 300 000 F CFA nécessaires à l'opération.

En voyant le bras bandé, Alassane Sakandé à la fin de la visite, ce dernier s'est engagé à lui offrir une enveloppe de 500 000 F CFA, après les explications du blessé. « Passez jeudi (le 23 août 2018 : ndrl) pour entrer en possession de l'argent », a dit l'occupant du Perchoir.