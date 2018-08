Burkina Faso: PNDES - 235 milliards de F CFA " débloqués " par la Banque mondiale

Mais d'ores et déjà, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, a rassuré le partenaire burkinabè que ses collaborateurs sur place à Ouagadougou ne ménageront aucun effort pour l'accompagner dans l'exécution de ces projets ci-dessus cités. Auparavant, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba et quelques membres de son gouvernement ont eu une séance de travail avec la délégation de la Banque mondiale.

Ce dernier a saisi l'occasion pour louer les excellents rapports qui lient le groupe de la banque à l'Etat burkinabè. « Ces accords de financements sont un reflet du dynamisme et de la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et le pays des Hommes intègres », a déclaré M. Ghanem.

L'élimination pour les femmes de la corvée d'eau, l'amélioration du niveau d'assainissement des villes et des campagnes et un accès amélioré à des informations fiables sur les ressources en eau dans le pays sont les résultats attendus bientôt sur le terrain, foi de Nicolas Méda.

Il s'agit du Projet d'appui à l'enseignement supérieur (35 milliards de F CFA), du Projet de renforcement des services de santé (à hauteur de 50 milliards de F CFA) et enfin le Programme d'accélération de l'accès à l'eau potable et d'amélioration des services d'assainissement tant en milieu rural qu'urbain(PforR) d'un montant de 150 milliards de F CFA.

La Banque mondiale et le Burkina Faso ont signé, le mardi 21 août 2018, à Ouagadougou, trois Accords de financement d'un montant global de 470 millions de dollars américains, soit 235 milliards de francs CFA. L'enveloppe est destinée à accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

