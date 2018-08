Burkina Faso: Nouveau Code électoral - Le Conseil constitutionnel rejette le recours de l'opposition

Et enfin, le dernier article précisait la notification de cette décision au président du Faso, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, aux requérants, à tous les députés du Parlement et sa publication au Journal officiel du Burkina Faso. La messe est donc dite.

Ils ont en effet rendu une décision qui tient en trois articles. Le premier accepte la recevabilité du recours, le second déclare les articles 52 et 72 du nouveau Code électoral« conformes à la Constitution ».

L'action judiciaire a consisté à l'introduction d'un recours en inconstitutionnalité desdits articles devant les sages. Et ce recours a été formulé par la députée Juliette Bonkoungou et 36 autres.

Depuis, l'opposition a entrepris des actions politiques et juridiques pour obtenir l'abrogation des dispositions des articles 52 et 72 de la nouvelle loi.

