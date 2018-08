Burkina Faso: Tabaski 2018 - Alpha Barry parmi les siens à Banfora

A l'adresse des autorités du pays, l'imam a demandé à dieu « le miséricordieux » de leur donner la force nécessaire et le courage afin de vaincre les défis de l'édification de la nation pour le bonheur du pays et des Burkinabè.

Pour finir, l'Imam Ahmad Sanogo a prié pour la paix, pour des pluies bienfaisantes et une bonne campagne agricole abondante, pour la prospérité des affaires et pour que les malades recouvrent la santé.

Alpha Barry dit être venu « à son nom mais surtout au nom du Président du Faso pour apporter un message de paix et remercier l'imam et toute la communauté musulmane et leur adresser les vœux de prospérité et de paix ». Le ministre a également souhaité un Burkina de paix et débarrassé du terrorisme.

