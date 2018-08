Burkina Faso: Kongoussi (Bam) - Une partie du CMA réduite en cendres

La fête de la Tabaski n'a pas été joyeuse à Kongoussi, chef-lieu de la province du Bam (région du Centre-Nord). En effet, plusieurs services du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) ont été ravagés dans la soirée du lundi 20 août 2018 par un incendie dont l'origine n'est toujours pas connue. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.

Selon les informations, c'est peu après 18 h qu'une infirmière a signalé des flammes dans une des salles de garde de la maternité du CMA de Kongoussi. L'incendie s'est rapidement propagé dans les autres services du bâtiment central qui abrite de nombreux services.

Parmi les services qui ont été consumés par les flammes, on peut citer : la maternité, les urgences médicales, l'ophtalmologie et l'odontologie. L'incendie, dont les flammes illuminaient toute la ville, a occasionné d'énormes dégâts matériels. De sources concordantes, tout le matériel de la maternité, un échographe, nouvellement acquis, et de nombreux appareils d'examens et de soins ont été réduits en cendres.

L'intervention des populations riveraines aux côtés du personnel soignant qui assurait la garde et des accompagnateurs des malades a permis de circonscrire l'incendie et d'épargner certains services de soins internes et de dépôts parmi lesquels le bloc opératoire, la radiologie et la pharmacie.

En raison de l'absence de brigade de sapeurs-pompiers dans la commune, certaines sociétés et entreprises ont apporté des citernes d'eau pour aider à éteindre l'incendie.

Toutes les parturientes de la maternité et les malades hospitalisés des autres services ont été évacués urgemment au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) urbain du secteur n°5 de la ville. Selon une source sanitaire, des mesures urgentes ont été prises afin d'assurer des soins de qualité aux malades évacués au CSPS du secteur n°5.

Il s'agit, entre autres, du redéploiement temporaire dans cette formation sanitaire secondaire de l'équipe médicale de la maternité et des médecins. Selon les informations, les soins reprendront incessamment dans les services qui n'ont pas été touchés par l'incendie.

Aux dernières nouvelles, une équipe gouvernementale composée du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Marie Laurence Ilboudo/Marchal, et d'une délégation du ministère de la Santé, s'est rendue dans la matinée d'hier mardi à Kongoussi afin de constater de visu l'ampleur des dégâts et témoigner la solidarité des plus hautes autorités nationales au personnel soignant, aux malades du CMA et à la population locale.

A noter qu'en cette période de saison des pluies, les formations sanitaires de la province du Bam ont du mal à évacuer leurs patients au Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya (Ndlr : centre de référence de la région du Centre-Nord) en raison de la montée des eaux au niveau du cassis du lac Dem et au pont de Zanwi, respectivement sur les axes Kongoussi-Nasséré-Kaya et Kongoussi-Sabcé-Mané-Kaya.