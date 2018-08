Burkina Faso: Le président de l'OBM félicite le nouveau DG de Sidwaya

« J'invite le DG et les journalistes du quotidien d'Etat a toujours cultiver la solidarité et la confraternité car c'est le moyen de galvaniser la profession », a-t-il souligné.

Déjà, Ahmed Koné a demandé l'accompagnement de Sidwaya dans la médiatisation des activités de l'OBM, notamment deux panels qu'elle compte organiser sur la politique et le journalisme et, la confraternité.

« Nous avons aussi abordé un certain nombre de questions dont la résolution nous tient à cœur », a-t-il poursuivi. Il s'agit, a ajouté le président, des questions d'éthique et de déontologie, celles relatives à la liberté de la presse ainsi que celles de confraternité et de solidarité.

Il a exhorté le DG à persévérer dans la même logique que ses prédécesseurs et à œuvrer pour une formation continue des journalistes « dans un contexte politique difficile et dans un environnement caractérisé par l'exigence de l'opinion nationale ». Le premier responsable de l'OBM a, par ailleurs, rassuré que l'Observatoire est disposé à accompagner le nouveau directeur dans ses missions.

