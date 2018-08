Aucun développement n'est possible sans les jeunes. La population malgache est constituée de 62 % de… Plus »

"Il semblerait que ce sont les candidats les plus à même de l'emporter. La caution est déjá chère, l'équivalent de 25.000 euros. Et ce n'est rien par rapport aux dépenses totales d'une élection qui risque de coûter une dizaine de millions d'euros", ajoute-t-il.

Mais on compte aussi de nombreuses personnalités politiques, dont d'anciens ministres, qui ont déjà été aux affaires. Il y a également un médecin, un musicien et notamment Emma Roseline du parti Ema, qui s'était déjà présentée lors du scrutin de 2013.

46 personnes se sont portées candidates à l'élection présidentielle malgache de novembre prochain. Parmi elles, l'actuel président de la République, Hery Rajaonarimampianina, et deux anciens chefs d'Etat : Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana.

